A Câmara Municipal de Famalicão concede, este ano, um subsídio de 70 mil euros à Associação Comercial e Industrial de Famalicão, instituição que vai desenvolver a Campanha de Natal.

Além das atividades para os mais pequenos, como o carrossel e o comboio, estão previstos eventos para toda a família, como o circo do INAC. Um dos exemplos de sucesso é o “Famalicão Porto de Encontro”, um momento de confraternização que acontece no dia 24 de dezembro.

Nesta época natalícia, as ruas estão iluminadas, com música ambiente; as montras decoradas e há um conjunto de atividades de rua.