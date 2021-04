Famalicão: Intransyt CIA é a nova companhia de dança da Casa das Artes

A Casa das Artes de Famalicão passa a ter uma companhia de dança, chamada Intranzyt CIA. Apesar de sediada em Famalicão, a companhia é de âmbito europeu e surge como resposta a uma lacuna no momento de transição dos jovens bailarinos do mundo académico para a realidade profissional.

Esta companhia está a criar um repertório plural e eclético, com criações próprias e de outros criadores e companhias associados e a promover a circulação da companhia no território nacional e no estrangeiro. Irá privilegiar a apresentação de trabalhos de coreógrafos e criadores portugueses, muitos deles radicados no estrangeiro há muitos anos, com trabalho reconhecido internacionalmente. A Intransyt Cia. Jovem tem neste momento no seu elenco, bailarinos de diferentes territórios de Portugal, Itália, França e Japão.

A nova companhia estreia-se no dia 29 de abril (Dia Mundial da Dança), às 20h30 no grande auditório da Casa das Artes, espetáculo que se repete no dia seguinte, à mesma hora.

Esta é a primeira produção da Companhia IntraNzyt, numa coprodução: Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão/Casa das Artes de Famalicão, Câmara Municipal de Loulé/Cineteatro Louletano.

Entrada: 4 euros, ou 2 euros para estudantes, Cartão Quadrilátero Cultural e seniores (a partir dos 65 anos).

O espetáculo Intranzyt 0.0 é composto por três peças coreográficas que abrem caminho à linha artística e estética da companhia, sendo duas delas estreias nacionais e uma estreia absoluta. Este primeiro espetáculo, assinado por Fábio Lopez, Ana Isabel Casquilho, Cristina Pereira e Vasco Macide, dará início à criação de um repertório de dança que pretender ser criador de valor para os bailarinos, profissionais, companhias e parceiros envolvidos no processo, assim como para os públicos.