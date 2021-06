Está em curso uma intervenção na estrada nacional 14, precisamente na Avenida D. Afonso Henriques, em Calendário, que está a condicionar a circulação do trânsito automóvel.

Os trabalhos, que decorrem no lugar de Ribainho, decorrem numa das faixas de rodagem, no sentido Famalicão-Porto, com o trânsito a ser regulado por semáforos.