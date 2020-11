Famalicão: Interrupção no abastecimento de água em Antas e Calendário

A Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão está a proceder a interrupções no abastecimento de água, para trabalhos no âmbito do projeto de Redução e Controlo de Perdas de Distribuição de Água do Município, cofinanciado pelo programa POSEUR, Portugal 2020.

As intervenções vão implicar a ocupação parcial de várias vias; esta sexta-feira, em Antas, e na próxima terça-feira, dia 17 de novembro, em Calendário, sempre a partir das 14 horas e com previsão de trabalhos durante quatro horas.

Conheça aqui as vias afetadas

Antas dia 13/11/2020:

Alameda dos Caminhos de Santiago

Alameda José António da Costa Araújo

Avenida de França

Avenida dos Descobrimentos

Avenida José Manuel Marques

Avenida Marechal Humberto Delgado

Avenida Rebelo Mesquita

Praça Mouzinho de Albuquerque

Rua Capitão Manuel Carvalho

Rua do Ferrador

Rua Dom Sancho I

Rua João Faria dos Guimarães

Rua José Augusto Vieira

Rua José Azevedo Menezes

Rua José Gomes de Matos

Rua Lourenço da Silva Oliveira

Rua Senhor da Agonia

Rua Vasconcelos e Castro.

Calendário, dia 17/11/2020:

Rua Joaquim Teixeira de Queirós

Rua Passos Manuel

Rua José Fontana

Rua Nuno Simões

Rua Rodrigo da Fonseca Magalhães

Rua da Magida

Rua Joaquim José Oliveira

Estrada Nacional 309

Rua Nossa Senhora da Vitória

Rua Vilar

Rua Nuno Simões

Rua 11 de Junho

Rua dos Restauradores

Rua da Aveleira

Rua António da Costa

Rua Marquês de Pombal

Rua António Joaquim de Sousa Veloso

Rua Nossa Senhora da Conceição

Rua Calçada do Vidal