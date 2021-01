Famalicão: Interrupção de abastecimento de água a Cabeçudos

A Junta de Freguesia de Esmeriz e Cabeçudos informa todos os moradores que, esta sexta-feira, entre as 14h00 e as 17h00, poderá ocorrer uma interrupção do abastecimento de água em Cabeçudos.

Mais concretamente, Alameda da Igreja, Avenida da Cerqueda, Avenida de São Cristovão, Avenida do Reguengo, Estrada Nacional 204, Largo do Miranda, Rua 25 de Abril, Rua Albino Sousa Cruz, Rua da Aldeia, Rua da Alegria, Rua da Escola, Rua da Indústria, Rua da Liberdade, Rua da Vinha, Rua das Alminhas, Rua de Joana, Rua de Palhais, Rua de Pereira, Rua de Sampaio, Rua de Santa Catarina, Rua de Santarém, Rua de Santo António, Rua de Vila Meã, Rua do Juncal, Rua do Marco, Rua do Padroeiro, Rua do Pé Prata, Rua do Pessegueiro, Rua do Progresso, Rua do Senhor dos Aparecidos, Rua do Souto, Rua Dom Afonso Henriques, Rua Entre Paredes, Rua Nossa Senhora de Fátima, Rua Nova de Palhais, Rua Nova de Sampaio, Rua Padre Manuel Jesus Gomes, Rua Pinheiro Manso, Rua Professor Borges, Travessa da Cerqueda, Travessa de Santa Catarina, Travessa de Santa Eulália e Travessa de Vila Meã.

A interrupção deve-se à implementação das obras de melhoria no sistema de abastecimento do Município de Vila Nova de Famalicão.