Famalicão integra rede nacional para a implementação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

O Município de Vila Nova de Famalicão é o mais recente membro da Aliança para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) em Portugal. A adesão foi oficializada no passado dia 21 de janeiro, durante a conferência comemorativa do 4.º aniversário desta plataforma nacional, que congrega mais de 130 organizações entre organismos públicos, autarquias, empresas e associações empresariais, fundações, universidades e ONG’s.

Trata-se de uma rede criada em 2016 pela Global Compact Network com o objetivo de criar parcerias para a implementação em Portugal dos dezassete ODS aprovados em setembro de 2015 pela Assembleia Geral das Nações Unidas. Com a adesão a esta plataforma, o município coloca-se na primeira linha das boas práticas internacionais de desenvolvimento sustentável.

Recorde-se que os 17 ODS representam as prioridades globais para a Agenda 2030 assinada por mais de 190 países. Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável definem e requerem uma ação mundial de governos, empresas e sociedade civil para erradicar a pobreza e criar uma vida com dignidade e oportunidades para todos, dentro dos limites do planeta. Com base nesta agenda mundial, estão previstas ações mundiais nas áreas de erradicação de pobreza, segurança alimentar, agricultura, saúde, educação, igualdade de género, redução das desigualdades, energia, água e saneamento, padrões sustentáveis de produção e de consumo, entre outras.