Famalicão integra Confederação Europeia das Famílias Numerosas

O município de Vila Nova de Famalicão já integra oficialmente a Confederação Europeia das Famílias Numerosas (ELFAC). A informação foi adiantada no início deste mês pelo Observatório das Autarquias Familiarmente Responsáveis que convidou Famalicão a aderir a esta organização europeia na sequência de uma política de apoio às famílias e aos munícipes e das boas práticas adotadas.

“A adesão do nosso município a esta confederação europeia é por si só o reconhecimento das nossas politicas de proteção e apoio à família e à comunidade famalicenses”, reagiu o presidente da Câmara Municipal, Paulo Cunha.

A Confederação Europeia das Famílias Numerosas foi formalmente constituída em 2004, reunindo Associações de Grandes Famílias em toda a Europa. Os objetivos da Confederação devem representar os interesses sociais e económicos das famílias com crianças, em geral, e das famílias numerosas, em particular, como o ambiente mais apropriado para criar os filhos, integrá-los na sociedade e fornecer apoio e solidariedade mútuos entre gerações; bem como a promoção, desenvolvimento e unidade do movimento de grandes organizações familiares.

Refira-se que Vila Nova de Famalicão foi já distinguido com a bandeira de “Autarquia Mais Familiarmente Responsável” por oito vezes, como reconhecimento das boas práticas de apoio às famílias promovidas pelo município. A bandeira é atribuída pelo Observatório das Autarquias Familiarmente Responsáveis, uma iniciativa da Associação Portuguesa de Famílias Numerosas, em parceira com Instituto da Segurança Social.