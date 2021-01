Famalicão: Início das obras na Quinta e Casa dos Caseiros de Camilo Castelo Branco

A Câmara Municipal de Famalicão deu início, na passada segunda-feira, às obras de renovação e restauro da Quinta e da Casa dos Caseiros da Casa de Camilo Castelo Branco.

Com um investimento de cerca de 320 mil euros e o prazo de execução de um ano, a empreitada insere-se na candidatura «Rota Camilo: Valorização da Casa-Museu e Cemitério da Lapa», recentemente aprovada no âmbito do programa operacional Norte 2020, sendo cofinanciada através Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER).

«Trata-se de uma obra de enorme relevância e que espelha bem a aposta cultural do município na preservação e valorização do património camiliano. Um trabalho incessante e apaixonante que tem atravessado gerações, motivado pelo valor da obra de Camilo Castelo Branco e pelo interesse que sempre suscitou a sua atribulada existência», afirma o presidente da Câmara Municipal, Paulo Cunha.

A obra diz respeito à remodelação, ampliação e arranjos exteriores da Casa de Camilo. «É uma obra de arquitetura que vai valorizar ainda mais este lugar da vida e da ficção camilianas. O restauro da casa dos caseiros e a renovação da quinta permitirá, não só oferecer aos visitantes um cenário tão semelhante quanto o que Camilo experienciou, mas permitir que com essas novas infraestruturas possamos diversificar ainda mais a oferta pedagógica, cultural e científica da instituição para o melhor conhecimento da vida e da produção literária do escritor, além do período histórico em que viveu», sublinha Paulo Cunha.

Recorde-se que Camilo Castelo Branco residiu na casa de Seide cerca de 26 anos, entre o inverno de 1863 e a data da sua morte, a 1 de junho de 1890, e aqui grande parte da sua obra literária.

Para além deste projeto agora em curso, a candidatura apresentada em conjunto com a Venerável Irmandade da Lapa, no Porto, prevê ainda a qualificação do Cemitério da Lapa, um monumento de interesse público, onde se encontra o jazigo que guarda os restos mortais de Camilo Castelo Branco. A Câmara Municipal viu ainda aprovada ao Norte 2020 a candidatura «Rota Camilo: Qualificação e Divulgação Territorial». No conjunto, a autarquia famalicense irá beneficiar de um investimento de mais de 700 mil euros, contando com uma comparticipação FEDER de cerca de 500 mil euros. Os projetos envolvem, para além do município, um conjunto de instituições parceiras, com ligações importantes à memória camiliana.