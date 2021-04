Famalicão: Iniciativa Liberal preocupada com impacto das obras no comércio

O Núcleo de Vila Nova de Famalicão da Iniciativa Liberal (IL) reuniu com a Associação Comercial e Industrial de Famalicão (ACIF), com o objetivo de analisar o estado da economia local.

Sobre as obras na cidade, a IL diz que há reflexos negativos na mobilidade, estacionamento, com consequências para o comércio. Sobre os alegados benefícios, os responsáveis partidários dizem que só no final das obras se poderão avaliar.

Os responsáveis partidários abordaram ainda os impactos da covid-19 no comércio. Neste ponto, destacam a criação do Marketplace “Comércio da Vila”; já quanto ao Programa Extraordinário de Apoio à Economia Local, a Iniciativa Liberal «considera que se trata de um apoio de valor reduzido e que devia ter sido mais célere a sua chegada às empresas, visto que só mais de 1 ano após o início da pandemia se está a materializar».

Relativamente à nova Praça, a IL Famalicão diz que não menospreza os efeitos positivos, mas alertou também para os custos da infraestrutura e demonstrou preocupação com a revindicação de uma indeminização por parte da empresa de construção.