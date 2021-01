Famalicão: Iniciativa Liberal cria portal de denúncias e reclamações

O Núcleo da Iniciativa Liberal de Famalicão vai lançar nas redes sociais, um portal para denúncias e reclamações sobre a atuação dos órgãos municipais e dos serviços públicos autárquicos.

As denúncias podem ser feitas de forma anónima ou com identificação, prometendo o Núcleo toda a discrição e cuidado no tratamento dos dados disponibilizados.

Com este portal, a Iniciativa Liberal Famalicão pretende saber se no exercício do poder autárquico, «tudo é feito com a máxima transparência, dentro da legalidade e sem favores ou compadrios».

Muito embora passe a disponibilizar este portal de denúncias, o Núcleo da IL esclarece que situações que indiciem infrações legais cometidas pelos órgãos ou serviços autárquicos devem ser denunciadas, em primeiro lugar, às autoridades competentes.