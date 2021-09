Famalicão: Iniciativa cultural e artística da CEVE no anfiteatro do Parque da Devesa

No âmbito das comemorações dos 90 anos, a Cooperativa Eléctrica do Vale d’Este promove no dia 25 de setembro mais um CEVE C.A.M.P (Comunidade Artes Música e Performance), iniciativa cultural e artística que tem vindo a ser realizada por agentes locais apoiados e patrocinados pela cooperativa como forma de oferecer à comunidade momentos de convívio, confraternização e bem-estar através de espetáculos culturais e artísticos em espaço público.

Assim, no dia 25 setembro (sábado), pelas 17 horas, acontece o CEVE CAMP3 no Anfiteatro do Parque da Devesa, com uma apresentação musical da Academia de Música de Viatodos, uma performance do seu Grupo de Teatro Via3, e a atuação do Grupo de Teatro Greculeme.

Este é um evento gratuito desenhado e produzido de acordo com as regras e normas sanitárias indicadas pela Direção Geral da Saúde. Estão, assim, asseguradas as regras adequadas à boa execução do espetáculo em espaço público.