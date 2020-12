Famalicão: Infantis do GDN voltam a competir após paragem de dez meses

O escalão de infantis do Grupo Desportivo de Natação de Famalicão voltou a competir após 10 meses de paragem devido à pandemia. O regresso aconteceu este fim de semana, no Torneio do Mar, nas piscinas municipais da Senhora da Hora, em Matosinhos.

A equipa de Famalicão levou 18 nadadores infantis a participar neste prestigiado evento que esteve sujeito ao cumprimento das restrições impostas pela DGS.

Para o técnico Jorge Maia os jovens nadadores «voltaram a competir e a serem felizes, tendo ficado demonstrado que a prática da natação é segura e que há confiança no seu desenvolvimento. Parabéns a todos os atletas pelas excelentes marcas registadas, o que gera boas expectativas para os objetivos a alcançar na presente época desportiva».