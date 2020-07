Famalicão incentiva e apoia a criação de negócios na área do E-commerce

Vila Nova de Famalicão, o terceiro maior exportador do país, está à procura de startups e projetos assentes em novos modelos de negócio que promovam o E-commerce. Trata-se da segunda edição do JUMP – Concurso Para Novos Negócios, para empreendedores com novas ideias na área do E-commerce.

As inscrições decorrem até 30 de setembro em www.famalicaomadein.pt, que contém toda a informação relativa à iniciativa. Depois do período de candidaturas, será feita uma pré-seleção e comunicação dos resultados entre 1 e 16 outubro. O evento final decorrerá a 9 de dezembro.

A primeira edição premiou três novos negócios na área da economia circular e, agora, no E-commerce, o JUMP quer atrair novas empresas, para os dois polos da Incubadora Famalicão Made IN, e mobilizar novas soluções e serviços para a indústria, para a cidade e cidadãos, promovendo uma cultura empreendedora.

O Concurso para Novos Negócios – E-Commerce JUMP 2020 é promovido e organizado pelo Município de Vila Nova de Famalicão, através do Famalicão Made IN, em parceria com a UPTEC – Parque de Ciência e Tecnologia da Universidade do Porto.

Pretende-se premiar as três melhores ideias de negócio. Os três projetos com melhor pontuação atribuída pelo júri terão direito a um ano de instalação gratuita na incubadora Famalicão Made In e acesso ao programa de aceleração. Serão ainda atribuídos prémios monetários, sendo 5 mil euros para o primeiro classificado (atribuído pelas empresas Salsa e Porminho); 1500 euros para o segundo classificado (prémio Patentree) e mil euros para o terceiro classificado (prémio WINGSYS).

Ao associarem-se ao JUMP, as empresas e marcas, entre outros benefícios, podem acompanhar o desenvolvimento dos projetos, nas suas instalações, após a realização do concurso.