Famalicão: Incêndio num apartamento em Vale São Martinho

Duas pessoas ficaram feridas com gravidade, na sequência de uma violenta colisão entre duas viaturas, na N14, em Celeirós, Braga.

De acordo com o Diário do Minho, os dois carros envolvidos no sinistro colidiram frontalmente.

Houve necessidade de desencarcerar as vítimas que, mais tarde, foram encaminhadas para o Hospital de Braga.

O trânsito esteve cortado para o socorro aos feridos.

Imagem / Fonte: Diário do Minho