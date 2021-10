Famalicão: Incêndio em loja de roupa no centro da vila de Ribeirão

Os Bombeiros Voluntários Famalicão e Famalicenses foram, na noite desta sexta-feira, alertados para uma situação de incêndio, num estabelecimento comercial localizado na Avenida Rio Veirão, em Ribeirão, Vila Nova de Famalicão.

De acordo com o segundo comandante dos B.V.Famalicão, Carlos Freitas, o incêndio deflagrou na cave de uma loja de roupa, numa zona com material elétrico. Chegados ao local, os soldados da paz extinguiram o foco de incêndio e fizeram a extração do fumo que se acumulou no interior do estabelecimento.

Para além dos danos materiais, provocados acima de tudo pelo fumo, uma mulher necessitou de assistência hospital.

Fotografia: Rodrigo Silva