Famalicão: Inaugurados o Parque do Rio e Parque de Graginho em Avidos e Lagoa

Foi inaugurado este domingo duas novas estruturas que estão ao serviço da comunidade na união de freguesias de Avidos e Lagoa.

O Parque do Rio, a par da estrada nacional nº204, conta com uma zona de lazer com mesas e bancos, equipamento para a prática de exercício físico e divertimentos para as crianças.

O Parque de Lazer de Graginho também dispõem de espaços verdes, mobiliário urbano para o convívio da comunidade e equipamento para a prática de exercício físico.

A inauguração contou com a presença do Presidente da Câmara de Famalicão, Paulo Cunha.