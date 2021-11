Famalicão: Inauguração da iluminação e árvore de natal é no dia 22 de novembro

A Câmara Municipal de Famalicão assinala o arranque da quadra natalícia ao final da tarde do dia 22 de novembro, às 19 horas, com a inauguração da iluminação da árvore e iluminação por toda a cidade.

A animação de Natal vai contemplar outras iniciativas. Carrossel, comboio, concurso de montras, chegada do pai natal, atividades de animação no centro urbano e mais uma edição do Famalicão Porto de Encontro são algumas das propostas a desenvolver pela Associação Comercial e Industrial de Famalicão, com o apoio do Município.

A promoção de incentivo aos famalicenses para comprarem no comércio tradicional também consta do programa para o Natal deste ano.