Famalicão: INAC vence Prémio Inspirador Erasmus+

O Instituto Nacional de Artes do Circo, com sede em Vila Nova de Famalicão, venceu o prémio Projeto Inspirador Erasmus + 2021, inserido no evento Boas Práticas 2021. O projeto foi realizado nas instalações do Instituto no âmbito do Festival Internacional Cupula Circus Village Festival. O C-YOU é um projeto Erasmus + de mobilidade para jovens, proposta que trouxe ao concelho um encontro para troca de ferramentas de criação artística, adquirir experiências e conhecimentos, focado na expressão criativa e no desenvolvimento de competências, apoiando a inclusão dos jovens na sociedade.

Os participantes no projeto, oriundos de 3 escolas de circo, Carampa (Espanha), CRAC Lomme (França) e INAC Instituto Nacional de Artes do Circo (Portugal), desenvolveram um laboratório de inclusão social com o projeto Circo Por Todos, com pessoas de diferentes capacidades. Mais uma vez, o INAC destaca-se no panorama Internacional e na iniciativa de construção de uma pedagogia mais inclusiva.