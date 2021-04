Famalicão: Iluminação LED aplicada no recinto Desportivo de São Cosme

A Câmara Municipal tem equipado os recintos dos clubes desportivos do concelho com sistemas de iluminação LED. O Desportivo de São Cosme é o espaço mais recente a possuir este tipo de iluminação, com um apoio municipal na ordem dos 23 mil euros.

A nova iluminação permite que o espaço desportivo acolha mais atividades e ajuda o clube a poupar mensalmente. O uso desta tecnologia já era há muito ansiado pela associação, porque «este era um problema que condicionava o calendário dos jogos e dos treinos», referiu o presidente do Desportivo de São Cosme, Luís Ângelo Oliveira. «Com este tipo de iluminação os jogos oficiais à noite já passam a ser possíveis no nosso campo, algo que até agora não acontecia», acrescentou.

O presidente da Câmara, Paulo Cunha, juntamente com o vereador do Desporto, Mário Passos, visitou esta quarta-feira, dia 28 de abril, o Campo Comentador Manuel Gonçalves. Paulo Cunha destacou que o investimento na iluminação traduz-se em ganhos ao nível da sustentabilidade e da eficiência energética. Segundo o autarca, esta tecnologia também ajuda nas práticas desportivas do clube.

O município tem vindo a substituir a iluminação nos recintos das associações desportivas federadas e dos clubes que competem no Campeonato Concelhio Amador de Famalicão. A Câmara já investiu neste processo mais de 370 mil euros.