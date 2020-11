Na reunião de Câmara desta quinta-feira, vão ser discutidas mais duas propostas de apoio para a iluminação de campos de futebol.

Desta vez, a Câmara Municipal de Famalicão vai ajudar o Operário Futebol Clube, com um subsídio de 11 mil euros, destinado à colocação de sistema led no campo de futebol 5; também para o Clube Recreativo e Popular de Delães, que vai receber 23 mil euros pela iluminação no campo de futebol de onze.