Já começou a ser instalada a iluminação de natal que vai embelezar algumas das principais artérias da cidade de Famalicão durante a quadra festiva que se aproxima.

A iluminação é, por norma, uma atrações da campanha de natal do município de Famalicão, em conjunto com a Associação Comercial e Industrial do concelho.

A data do arranque da campanha, bem como a ligação da iluminação, ainda não são conhecidas, muito embora deva ocorrer ainda durante o mês de novembro.