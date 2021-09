A igreja românica de S. Tiago de Antas está a ficar de cara lavada. A intervenção nas fachadas, através de um complexo sistema de jatos controlados de água, com utilização de alguns produtos “amigos do ambiente”, serviu para retirar toda a sujidade acumulada, musgos e ervas das pedras que sustentam este templo do século XII.

Os trabalhos em curso resultam de uma parceria entre a Junta de Freguesia e o Conselho Económico.