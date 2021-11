Famalicão: idoso de 87 anos gravemente queimado em Pousada de Saramagos

Um homem de 87 anos ficou, na tarde desta sexta-feira, dia 12 de novembro, gravemente queimado na sequência da realização de uma fogueira, em Pousada de Saramagos.

Ao que a Cidade Hoje conseguiu apurar, o incidente aconteceu na Avenida do Cruzeiro, cerca das 13h00, e para o local foram acionados os Bombeiros Voluntários Famalicenses.

A vítima, com queimaduras de primeiro, segundo e terceiro graus, foi transportada de urgência para a unidade de Vila Nova de Famalicão do Centro Hospitalar do Médio Ave. A Cidade Hoje sabe que está a ser equacionado a transferência do idoso para o Hospital de São João, no Porto.