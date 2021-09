Um homem, com 78 anos, foi atropelado ao final da tarde desta quarta-feira, no centro da cidade de Vila Nova de Famalicão.

A situação aconteceu cerca das 18h40, na Rua Adolfo Casais Monteiro, junto da zona escolar da cidade.

O socorro foi prestado pelos Bombeiros Voluntários Famalicenses. O idoso, com várias costelas fraturadas, foi transportado para a unidade de Vila Nova de Famalicão do Centro Hospitalar do Médio Ave.