Uma idosa foi atropelada, na tarde desta quinta-feira, por um autocarro, no centro da cidade de Vila Nova de Famalicão.

O acidente aconteceu cerca das 14h20, na Rua Barão da Trovisqueira, sendo acionadas para o local as duas corporações de bombeiros da cidade.

A vítima, com ferimentos ligeiros, foi assistida pelos B.V.Famalicão e transportada para a unidade de Vila Nova de Famalicão do Cento Hospitalar do Médio Ave.