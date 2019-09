Desde 2014, que o munícipio de Vila Nova de Famalicão, através da plataforma Famalicão ID, disponibiliza informação detalhada acerca do património e dos diversos bens culturais localizados na área administrativa do concelho. A partir de agora, com o FAMALICÃO ID 2.0., todas as pessoas terão acesso a informações sobre o Património Imaterial (lendas, tradições, festas e romarias, etc.), Personalidades Famalicenses, entre muitas outras matérias relacionadas com a identidade famalicense.

O projeto FAMALICÃO ID foi lançado em 2014, numa parceria entre o município famalicense e a empresa Sistemas do Futuro – Multimédia, Gestão e Arte, Lda., e nasceu da necessidade de se criar uma ferramenta de divulgação, que permitisse a todos os interessados (professores, alunos, investigadores, público em geral) encontrar, de forma fácil e integrada, diversas informações sobre aspetos da cultura e identidade famalicenses. Preconizava-se, por intermédio desta ferramenta, dar a conhecer o património cultural local, reforçando também deste modo a identidade do concelho e por inerência dos próprios famalicenses.

De forma a tentar alcançar um público mais diversificado, o projeto foi alargado, abrangendo outras formas de acesso à informação, tanto por intermédio das redes sociais (com a criação da página de facebook FAMALICÃO ID), como de diversos outros recursos: FAMALICÃO ID 3D; History Pin | Vila Nova de Famalicão; #PassadoemFamalicão. Tendo assim em conta o contexto inicial, o projeto entra agora em 2019 numa nova fase – o FAMALICÃO ID 2.0.

Na criação desta nova versão procurou-se “mostrar” de forma mais intencional o que caracteriza os famalicenses – o que foram e o que são.

A versão atual, que conta já com milhares de registos, foca-se tendenciosamente numa leitura do território baseada maioritariamente nos vestígios materiais, distribuídos entre bens imóveis (edifícios, monumentos, expressões artísticas, etc.) e bens móveis (objetos). A documentação (fotografias, material gráfico e bibliografia) auxilia e complementa o entendimento de todo o conjunto.

Nesta nova versão, serão disponibilizadas novas áreas de informação que irão ajudar numa leitura mais completa e integrada do território, com destaque para as informações que se relacionam com Património Imaterial (lendas, tradições, festas e romarias, etc.) e Personalidades Famalicenses. A forte componente audiovisual mereceu também destaque, contribuindo para a construção de um novo layout, totalmente remodelado, mais intuitivo e apelativo.

O objetivo é que o FAMALICÃO ID (www.famalicaoid.org) continue e seja cada vez mais uma referência na divulgação e disseminação da cultura e identidade famalicense.