Na última noite, a sede da associação Humanitave, na freguesia de Pedome, em Famalicão, foi assaltada.

Do diverso material levado está a carrinha da associação, uma Opel Vivaro.

A carrinha, que está identificada com o logotipo da Humanitave, tem a matrícula 42-GF-62.

Se a avistar ou tiver mais informações entre em contacto com as autoridades locais ou com o número 962784200.