Famalicão: HumanitAVE equipa sede com Desfibrilhador Automático Externo

O anúncio da saída de Ivo Vieira do comando técnico do Famalicão foi feito na manhã deste domingo, mas já há um nome para o suceder no cargo. Trata-se de Rui Silva, avança o JN.

O treinador, de 44 anos, é natural do Porto e trabalhou como observador no SC Braga, antes de ingressar nos Dragões, seguindo-se uma passagem pelo Málaga. Foi adjunto de Jesualdo Ferreira, no Panathinaikos, e depois juntou-se à equipa técnica de Nuno Espírito Santo, em 2012, no Rio Ave. Enquanto adjunto de Espírito Santo, trabalhou no Valência, no F. C. Porto e no Wolverhampton.

A confirmar-se a sua contratação pela SAD do FC Famalicão, Rui Silva inicia a carreira como treinador principal.