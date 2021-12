Um homem de 59 anos atirou-se, esta sexta-feira, de um prédio na Maia, onde vivia com a mãe, depois de a tentar matar com um cocktail de medicamentos, estrangulamento e à facada.

De acordo com o Jornal de Notícias, as autoridades suspeitam que o agressor estava com um esgotamento psicológico, depois de anos a fio a tratar da mãe, sem qualquer apoio, sete dias por semana.

Acredita-se que o homem ter-se-á atirado do prédio depois de acreditar que tinha tirado a vida à sua progenitora. O agressor acabou por falecer e a mãe, que não corre perigo de vida, recupera no Hospital S.João, no Porto.