Famalicão: HumanitAVE e P&D Factor vão colocar jovens das escolas da região falar sobre direitos humanos

Arrancou este sábado, no auditório da união de freguesias de Famalicão e Calendário, a formação da bolsa de facilitadores do “Conect”, um projeto das ONGD’s HumanitAVE e P&D Factor, que pretende pôr jovens a falar sobre direitos humanos e a serem agentes ativos de luta contra as práticas nefastas.

Esta bolsa será formada para realizar ações de sensibilização em escolas secundárias da zona norte do país sobre as temáticas do projeto, numa lógica de multiplicação desta onda de ativismo em prol de um mundo melhor.