Famalicão: Hospital contrata 11 médicos especialistas e abre especialidade de gastrenterologia

O Centro Hospitalar do Médio Ave (CHMA), com unidades em Famalicão e Santo Tirso, contratou 11 novos médicos especialistas: três para o Serviço de Medicina Interna, dois para Anestesiologia, um para Neurologia, um para Otorrinolaringologia, um para Ginecologia/Obstetrícia, um para Patologia Clínica e dois para Gastrenterologia.

Esta contratação advém do concurso nacional para a colocação de médicos especialistas nos hospitais do Serviço Nacional de Saúde e na sequência de mobilidades inter-hospitalares.

Em comunicado, o CHMA adianta que, com estes novos recursos, o CHMA abriu uma nova valência, a de Gastrenterologia, permitindo dar resposta às necessidades da população que serve.

O presidente do Conselho de Administração, António Barbosa, referiu que «o aumento do corpo clínico reforça a nossa capacidade de resposta às necessidades da população que servimos», salientando a importância do alargamento da prestação de cuidados de saúde com a abertura da especialidade de Gastrenterologia, «que vai permitir um maior conforto e segurança para os utentes e autonomia clínica do CHMA».