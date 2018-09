Famalicão homenageia José de Azevedo e Menezes, sábado, na sua Casa do Vinhal

“Correspondência de José de Azevedo e Menezes (1878-1933) Camilo Homenageado” é o título do livro que vai ser apresentado no próximo sábado, dia 15 de setembro, no âmbito da homenagemao escritor e genealogista famalicense, José de Azevedo e Menezes, no 80.º aniversário da sua morte. O lançamento da obra com introdução, leitura e notas de Emília Nóvoa Faria será um dos pontos altos da sessão que inicia pelas 16h00 na imponente e histórica Casa do Vinhal, que foi a habitação do homenageado, em Vila Nova de Famalicão.

José de Azevedo e Menezes viveu entre 1849 e 1938, tendo desempenhado um papel social, cultural e político de enorme relevância para o concelho de Famalicão. Foi Provedor do Hospital de S. João de Deus e foi presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão. Com Camilo Castelo Branco desenvolveu uma relação cordial de amizade motivada pelo tema da genealogia, uma área de interesse comum, sobretudo para Menezes. Depois da morte do romancista, José de Azevedo e Menezes presidiu à “Comissão Promotora da homenagem ao grande escritor Camilo Castelo Branco” e foi um dos maiores responsáveis pela criação do Museu de Camilo.

A cerimónia de homenagem inicia com uma sessão moderada pelo diretor da Casa de Camilo e Centro de Estudos Camilianos, José Manuel Oliveira, contando com as presenças do presidente da Câmara Municipal, Paulo Cunha, e do representante da família, Martim Lopes de Azevedo Menezes.

A apresentação do volume I da “Correspondência de José de Azevedo e Menezes (1878-1933): Camilo Homenageado” estará a cargo do presidente da Academia das Ciências de Lisboa, Professor Doutor Artur Anselmo. O livro é o primeiro de três volumes a editar pela Húmus com o apoio da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão. As cartas transcritas neste volume e nos dois que serão dados à estampa em 2019 e 2020, integram, na sua maioria, o Fundo de José de Azevedo e Menezes depositado no Arquivo Municipal de Alberto Sampaio, entregue pela Família Menezes em 2015 ao Município de Vila Nova de Famalicão.

Este primeiro volume versa exclusivamente assuntos camilianos, subdividindo-se em duas partes: na primeira apresentam-se as cartas trocadas entre Camilo Castelo Branco e José de Azevedo e Menezes, cujos originais se encontram na Casa de Camilo, e na segunda, as cartas endereçadas ao Senhor da Casa do Vinhal por diversos remetentes, entre os quais António José de Almeida, Alberto Pimentel, António Cabral, Conde de Sabugosa, Eugénio de Castro, Joaquim de Araújo, José Malhoa, Jorge Colaço, Pinho Leal, Raul Brandão e Teixeira Lopes.