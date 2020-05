Famalicão: Homem tenta violar moradora nas escadas de prédio no centro da cidade

Um homem, de porte forte, moreno, com cerca de 40 anos, tentou violar uma moradora do Edifício Colombo, na Rua Luís Barroso, no centro da cidade de Vila Nova de Famalicão.

O indivíduo conseguiu entrar no edifício e esconder-se na escadaria, cerca das 14h30 desta quinta-feira. Aproveitou a chegada de uma mulher a casa para, à saída do elevador, a amarrar e puxar para as escadas.

A vítima, com cerca de 30 anos, gritou e tentou fugir enquanto o homem a apertava contra a parede e rasgava-lhe a roupa. No meio da confusão, a mulher conseguiu afastar-se do violador que caiu nas escadas e ter-se-á magoado.

Com a chegada ao local do marido da vítima, alertado pelos gritos da companheira que eram audíveis no interior do apartamento, o abusador conseguiu levantar-se e fugir.

Ele é forte de corpo, tem pele morena e vestia calças de ganga e t-shirt preta. Nesta altura deverá ter alguns arranhões no braço.

Vítima

A mulher, com alguns hematomas, provocados pela força como foi amarrada e pelas pancadas que deu na parede, dirigiu-se à unidade de Vila Nova de Famalicão do Centro Hospitalar do Médio Ave onde recebeu tratamento. Para além disso denunciou o caso à PSP.

Durante esta sexta-feira será submetida a perícias no Instituto de Medicina Legal, em Braga, para a obtenção de meios de prova.

Ao que a Cidade Hoje conseguiu apurar, o homem não foi localizado pelas autoridades.

Se avistou um indivíduo com as características descritas entre em contacto de imediato com a PSP ou GNR.