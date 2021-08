Famalicão: Homem suspeito de violar idosa de Nine fica, para já, na prisão de Paços de Ferreira

José Sá, de 56 anos, suspeito de violar uma idosa de Nine, vai ficar em prisão preventiva, avança o Jornal O Minho.

O suspeito ficou esta quarta-feira a conhecer as medidas de coação, depois de ter sido detido, no dia anterior, na sequência de uma investigação das autoridades. O homem é suspeito de abusar sexualmente de uma idosa com 90 anos, utente do Centro de Lazer de Viatodos.

José Sá, que terá sido recentemente contratado para motorista daquele centro, contactava com a alegada vítima de forma constante para a transportar de casa para a instituição, tendo os crimes sido cometidos na habitação da idosa, em Nine.

Depois de conhecer as medidas de coação, José Sá foi encaminhado para o Estabelecimento Prisional de Paços de Ferreira onde se deve manter até estarem reunidas as condições para, a partir de casa, ser monitorizado através de pulseira eletrónica.