Famalicão: Homem que morreu na A3 foi atropelado enquanto tentava ajudar vítimas de despiste

Um homem na casa dos 25 a 30 anos morreu na sequência de um despiste que aconteceu na manhã deste domingo, na A3, freguesia de Cruz, em Vila Nova de Famalicão.

O acidente deu-se por volta das 09h30 e sabe-se agora que a vítima mortal nada tinha a ver com o despiste. O homem deparou-se com uma carrinha capotada no meio da faixa e decidiu parar a viatura que conduzia para tentar ajudar os feridos.

Foi quando se preparava para sinalizar o acidente, para evitar outros sinistros, que o homem foi colhido por uma outra viatura que não terá dado conta da presença dele naquela autoestrada.

Os feridos do primeiro acidente, três ligeiros, foram transportados para o Hospital de Braga.