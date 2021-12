Famalicão: Homem que atravessava passadeira atropelado por mota

Um homem, que atravessava uma das passadeiras da Rua Frei Bartolomeu dos Mártires, em Santiago de Antas, foi atropelado por uma mota, na manhã desta quarta-feira.

De acordo com o Comando Distrital de Operações de Socorro de Braga, o acidente aconteceu cerca das 10h20 e para o local terão sido acionadas as duas corporações de bombeiros da cidade.

O socorro do ferido esteve, no entanto, a cargo dos Bombeiros Voluntários de Famalicão. A vítima acabou por ser encaminhada para a unidade de Vila Nova de Famalicão do Centro Hospitalar do Médio Ave com ferimentos leves.

A PSP tomou conta da ocorrência.