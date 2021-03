Famalicão: Homem morre em acidente de trabalho na freguesia de Castelões

Um homem de 49 anos morreu, na manhã desta terça-feira, na sequência de um acidente de trabalho, na Rua do Gorgulhão, em Castelões, Vila Nova de Famalicão.

A vítima, operário de construção civil, terá sofrido uma queda, cerca das 09h30, que se revelou fatal.

O óbito foi declarado no local pela VMER da unidade de Vila Nova de Famalicão do Centro Hospitalar do Médio Ave. No socorro também estiveram os Bombeiros Voluntários Famalicenses e a Unidade Móvel de Intervenção Psicológica de Emergência do INEM.

A GNR registou a ocorrência.