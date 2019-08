Famalicão: Homem incendeia casa, assume que o fez aos vizinhos e coloca-se em fuga

Um homem, com cerca de 35 anos, ateou fogo a uma habitação abandonada, localizada na Avenida 9 de Julho em Vila Nova de Famalicão, e colocou-se em fuga momentos depois.

A Cidade Hoje chegou ao local primeiro que o socorro e presenciou a fuga do responsável por toda a situação. O indivíduo procurou sair por uma porta traseira e, ao deparar-se com a nossa equipa e populares, admitiu ter sido o autor do fogo.

Com a chegada de cada vez mais carros de bombeiros e depois de uma troca acesa de palavras, o sujeito, com receio que fosse abordado pelas autoridades, colocou-se em fuga apeada por uma rua contrária àquela onde se encontravam os meios.

O foco de incêndio foi rapidamente controlado pela equipa dos Bombeiros Voluntários Famalicenses. Ao que conseguimos apurar a GNR ainda não terá conseguido localizar o homem.