Famalicão: Homem ilude comerciantes do centro da cidade e leva-lhes dinheiro

Um homem, descrito como tendo cerca de 50 anos, alto e de porte forte, tem estado nas últimas 48 horas a abordar comerciantes do centro da cidade de Famalicão com o objetivo de lhes levar dinheiro.

A Cidade Hoje sabe que o indivíduo, que diz não falar bem português, mostra vontade em comprar alguns artigos, chegando a fazer o pagamento sempre com uma nota de 200 euros. No momento em que lhe é entregue o troco, o sujeito aproveita para criar alguma confusão. Acrescenta mais artigos às compras já feitas e pede à funcionária que lhe faça novamente as contas para o novo troco.

Nessa altura em que o homem troca dinheiro com a comerciante, este aproveita-se da confiança que criou para contar ele o troco. É aqui que, perante a confusão nas contas e a distração da vendedora, o burlão acaba por ficar com os seus 200€ mais parte do troco.

Esta situação verificou-se em, pelo menos, em dois estabelecimentos comerciais nas proximidades da Praça D.Maria II, no centro da cidade. Num dos casos, a funcionária da loja percebeu a intenção do burlão e conseguiu impedir o furto.

Segundo uma das lesadas, o homem já terá sido identificado pelas autoridades, sendo responsável por furtos do género noutras cidades.