Um homem ficou em estado grave depois de ter sido atropelado, em plena estrada nacional 14, na vila de Ribeirão, em Vila Nova de Famalicão, cerca das 18h50 desta terça-feira.

A vítima, que foi colhida por uma viatura na Avenida Portas do Minho, acabou por ser socorrida pelos Bombeiros Voluntários da Trofa, que estariam a passar no local instantes depois do incidente.

O homem acabou por ser transportado para uma unidade hospitalar da região que não foi possível apurar.