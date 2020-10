Ficou em estado grave o homem que, na tarde deste sábado, queimou-se na cara e braços com gasolina.

O acidente aconteceu na freguesia de Vale S.Marinho, em Vila Nova de Famalicão.

A vítima, com 56 anos, foi transportada para o Hospital de S.João no Porto depois de ter sido assistido no local pelos B.V.Famalicenses e a VMER da unidade de Vila Nova de Famalicão do Centro Hospitalar do Médio Ave.