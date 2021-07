Um homem ficou ferido, na madrugada deste sábado, depois de um acidente de viação registado cerca das 03h15, em plena estrada nacional 206.

O sinistro, uma colisão entre uma mota e um carro, deu-se na Avenida Dom Afonso III.

A vítima foi assistida no local pelo B.V.Famalicenses que a transportaram para a unidade de Vila Nova de Famalicão do Centro Hospitalar do Médio Ave.