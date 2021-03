Um homem ficou com ferimentos considerados graves, na sequência de um acidente de trabalho, numa fábrica de telhas, na vila famalicense de Ribeirão.

A vítima, foi transportada para a unidade de Vila Nova de Famalicão do Centro Hospitalar do Médio Ave, com ferimentos considerados graves.

No socorro esteve a Cruz Vermelha de Ribeirão, B.V.Famalicão e VMER do CHMA de Famalicão.