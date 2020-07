Um homem, com 62 anos de idade, ficou com ferimentos considerados graves, depois de ter sido colhido por um automóvel, na Avenida dos Descobrimentos, em Famalicão.

O choque deu-se cerca das 09h00, no sentido Porto – Famalicão, e para o local foram acionados os Bombeiros Voluntários Famalicenses, acompanhados pela VMER da unidade de Vila Nova de Famalicão do Centro Hospitalar do Médio Ave.

A vitima foi transportada para o hospital de Famalicão.