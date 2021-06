Famalicão: Homem e mulher feridos esta madrugada em acidente na N206 em Pousada de Saramagos

Um homem e uma mulher ficaram feridos, na madrugada desta quinta-feira, numa colisão entre duas viaturas, registada na estrada nacional 206, na freguesia de Pousada de Saramagos, em Vila Nova de Famalicão.

O sinistro aconteceu pouco depois de 01h00, na Avenida da Riopele, sendo que para o local foram acionados os Bombeiros Voluntários Famalicenses e a GNR de Joane.

As vítimas, com ferimentos que não inspiravam cuidados de maior, foram transportadas pelos soldados da paz para a unidade de Vila Nova de Famalicão do Centro Hospitalar do Médio Ave.