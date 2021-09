Um homem de 64 anos sofreu, na tarde desta segunda-feira, uma queda em altura, relatam os B.V.Famalicão.

A situação verificou-se cerca das 14h30 na freguesia de Antas.

A vítima, que não corre perigo de vida, foi assistida no local pelos B.V.Famalicão com o apoio da VMER e transportada para a unidade do concelho do Centro Hospitalar do Médio Ave.

Imagem: B.V.Famalicão