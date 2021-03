Famalicão: Homem de 49 anos furta ouro de casa em Requião e é apanhado pela GNR

A GNR deteve esta quarta-feira um homem de 49 anos por furto em residência, na freguesia de Requião, em Vila Nova de Famalicão.

A ação desenrolou-se no seguimento de uma denúncia do furto, durante a madrugada. A guarda apurou que o indivíduo entrou na habitação pelo método de arrombamento, estando, naquela altura, os residentes no seu interior, de 48 e 82 anos.

O suspeito foi identificado e localizado com os bens furtados em sua posse.

O detido é suspeito de outros furtos em residências no concelho de Vila Nova de Famalicão, vai ser presente a primeiro interrogatório amanhã, no Tribunal Judicial de Vila Nova de Famalicão, para aplicação de medidas de coação.