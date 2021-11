Um homem foi, na tarde desta quarta-feira, atropelado por um veículo ligeiro, na Rotunda 1ª de Maio, no centro da cidade de Vila Nova de Famalicão.

O alerta para a ocorrência foi dado aos Bombeiros Voluntários Famalicenses cerca das 13h00.

A vítima, com ferimentos considerados ligeiros, foi transportada para a unidade de Vila Nova de Famalicão do Centro Hospitalar do Médio Ave.