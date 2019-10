Um homem com cerca de 50 anos foi colhido por um carro, na noite desta quarta-feira, na Avenida de França, nas proximidades da Farmácia de Calendário, em Vila Nova de Famalicão.

Ao que nos foi possível apurar, e segundo relato de populares que dizem ter testemunhado a situação que aconteceu cerca das 20h00, a vítima terá sido atropelada enquanto fazia o atravessamento da passadeira.

Nos trabalhos de socorro estiveram os Bombeiros Voluntários de Famalicão que encaminharam o ferido para a unidade de Vila Nova de Famalicão do Centro Hospitalar do Médio Ave. Segundo a corporação de bombeiros presente no local, através de uma publicação na rede social facebook, os ferimentos da vítima não inspiram cuidados de maior, foram considerados ligeiros.

A PSP tomou conta da ocorrência.

A questão dos acidentes nesta que é uma das principais avenidas da cidade não é nova, os populares, a par de apelarem a mais respeito pelos peões, pedem melhores condições de iluminação e a colocação de sinalética ou estruturas que obriguem os condutores a circularem com mais prudência.