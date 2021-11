Famalicão: Homem atropelado em Joane

Um homem, com idade entre os 35 e os 40 anos, foi atropelado por um veículo ligeiro na noite deste domingo, na vila de Joane, em Vila Nova de Famalicão.

O acidente aconteceu cerca das 23h20, na Travessa de Laborins, nas proximidades do posto da GNR.

A vítima foi assistida no local pelos Bombeiros Voluntários Famalicenses e transportada para a unidade de Vila Nova de Famalicão do Centro Hospitalar do Médio Ave.

Desconhece-se em que circunstâncias se deu o atropelamento.

A GNR tomou conta da ocorrência.